（中央社記者黃兆平紐約6日專電）駐美代表高碩泰今天代表總統蔡英文頒贈「譽載邦家」匾額，給成立有134年之久的紐約中華公所。



紐約中華公所大廳裡，高掛前總統蔣中正民國61年所頒「團結報國」匾額，以及前總統馬英九民國102年頒的「亮藎華國」匾額。前總統蔣經國也曾頒「紐約中華公所」書法橫幅。



蔡總統是第3位頒匾額給紐約中華公所的中華民國元首，也是首位頒贈匾額給紐約中華公所的民進黨籍元首。



在僑務委員會委員長吳新興建議下，蔡總統決定頒贈匾額給紐約中華公所。現任公所主席蕭貴源是首位在台灣出生的主席。



高碩泰前往紐約，與駐紐約台北經文處長徐儷文、紐約中華公所主席蕭貴源等，共同主持掛匾儀式，公所所屬7大僑團領袖及多位僑務委員觀禮，典禮簡單隆重。



高碩泰表示，蔡總統感念紐約中華公所為國為民的貢獻，表彰為國家海外爭光的榮耀，頒贈匾額共勉，期許為國家民族奮鬥，共創海外僑胞福祉。



他同時代表吳新興，頒發「惠僑興邦」、「德造群英」掛軸給紐約中華公所和具有百年歷史的紐約華僑學校。1060907