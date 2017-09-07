科技部6日率領由國內外24位學者專家所組成的國際科研團隊，登上南沙太平島進行科學研究勘查活動。科技部今天(7日)指出，這是首度有國際學者登上太平島，與國內學者共同規劃南海區域的國際科學合作，未來將著重地質、海洋、氣象、氣候變遷等研究。

南海是東亞最大的邊緣海，被我國、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、汶萊以及中國大陸等所環繞，富含豐富的海洋資源，近年來成為各國關注的焦點。而太平島位處我國境最南端的南沙群島北部中央，是南沙群島中最大的天然島嶼。

科技部自然科學及永續研究發展司司長吳俊傑7日受訪時指出，過去國際學者多是到東沙島研究，本次科技部擴大南海研究能量，共邀請6位國際學者登上太平島，分別來自美國、加拿大、日本及德國，將與國內學者共同規劃未來在南海區域的國際科學合作研究，展現台灣南海研究實力。他說：『(原音)在南海比較偏南的部分，就是太平島這塊，有機會成為未來的亮點，我們打算從東沙擴展到太平，這個線拉下去之後，這個觀測跟探討的空間就由點變成線，如果再結合周邊國家的合作，就可以變成面，那資料跟科學的突破就更大，所以這次就邀請相關國際合作夥伴一起登島去探索。』

至於研究方向，吳俊傑說，首先地質研究，將會探討太平島與其他島嶼的不同之處；二是海洋研究，將著重太平島豐富的珊瑚礁生態；三是大氣研究，將在1年內分三梯次登島，並結合東沙島的研究，成為「雙島實驗」，並參與國際海洋大陸區域的大氣研究。