（中央社台北7日電）一名大陸女學生日前把貼在香港中文大學民主牆的一張港獨海報撕下，宣稱「如果你們要談民主，你有權貼，我也有權撕」，並與在場港生激辯。影片熱傳後，已在網路社群引發兩極反應。



綜合Hong Kong Free Press、觀察者網、騰訊視頻的報導，根據影片顯示，5日晚上在香港中文大學民主牆前，一名操大陸口音的女學生撕掉一張A4尺寸的「拒絕沉淪 唯有獨立」海報，隨即被在場看守的幾位香港學生與媒體記者包圍。



港生質問她為什麼撕下海報，女學生表示聽不懂廣東話，只知道這東西不應該被貼出來；雙方於是改用英語展開辯論。



港生強調這是民主牆，屬於學生會，他們是港大學生。但女學生強調「如果你們要談民主，你有權貼，我也有權撕」；「你說你們代表學生，我也是學生之一，我並不同意這個觀點」。



一名香港女學生接著說，「妳如果不同意，可以寫一些反對意見貼上去。」但女學生回稱，「你們把牆都貼滿了，我們沒有辦法貼其他的。」



最後，女學生向媒體強調，「他們無權這麼做」；香港女學生立刻回問，「我不明白，為何我們沒有權力這麼做」；女學生丟下一句「因為這不是來自學生的心聲」，隨即離去。



據陸媒指出，這名中大女學生確實來自中國大陸，事後以「我就是做了中國人該做的事」為由婉拒受訪。



這段影片上傳網路後，立刻引發熱傳，並引起香港、大陸兩地網友的兩極反應。



反對者指責這名女學生撕海報還好意思談破壞的權利；有人則引用名句：「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利」，批評女學生毫無民主素養。一名香港網友語帶揶揄指這是「你可以出生，我也可以殺死你」的概念。



但在大陸的微博社群，這名女學生立刻爆紅。許多網友大呼過癮，宣稱女學生用流利英語「完勝」港獨，紛紛留言「祖國是妳的堅強後盾」、「13億同胞挺妳」。支持者並強調，港獨本來就是違法主張，撕掉海報才是維護法治。1060907