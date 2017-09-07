Telsa預言 AI將引發第三次世界大戰中廣新聞網 (2017-09-07 11:31)
Telsa與太空探索科技公司執行長穆斯克預言，人工智慧可能會成為第三次世界大戰的禍首。
想到第三次世界大戰，多數人第一個想到的可能是北韓，穆斯克卻認為，人類文明存在的風險中，北韓應該排不到前面，爭奪人工智慧的領導權，最有可能成為未來衝突的誘因。
穆斯克可能是在呼應俄羅斯總統普丁不久前的一席話，普丁說，人工智慧不只關係到俄羅斯，也會影響全人類的未來。普丁認為，誰能掌握人工智慧競爭優勢，誰就能統治全世界。
目前，美國、中國以及印度是在這場AI競賽中，跑得最快的。
臉書執行長祖克伯不以為然，他認為穆斯克的預言，不負責任，穆斯克則反批祖克伯對這個問題的認識不夠。
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