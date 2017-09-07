印度陸軍總長：中國切香腸占領土中廣新聞網 (2017-09-07 11:31)
印度總理莫迪和中國國家主席習近平就邊界和平達成共識，不過印度陸軍參謀總長拉瓦特指出，中方正逐漸占領印度領土並測試底線，印度必須做好戰爭準備。
拉瓦特表示，中國已開始活動肌肉，透過切香腸戰略，以漸進方式占領印度領土，測試印方底線。印度北部邊界緊張局勢，可能受制於時間和空間，但也可能演變成更大衝突，進而引發全面戰爭。
他又表示，巴基斯坦將利用印度北部邊界局勢「占便宜」，必須做好兩面戰爭的準備。
印中結束73天洞朗對峙後，莫迪與習近平在金磚國家高峰會期間舉行雙邊會談，同意維持邊境和平是中印關係發展先決條件。
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