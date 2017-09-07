耗時8小時，美韓兩國台北時間上午7點28分，把4輛「薩德反飛彈系統」發射車，駛入南韓星州的美軍基地，與4月份完成部暑的兩部發射車，已經形成完整的反飛彈系統。



這四輛發射車前往部署途中，基地週邊居民和警方爆發激烈的肢體衝突，造成多人受傷。最後警方動員超過八千名警力，驅散抗爭群眾。



南韓國防部指出，決定臨時部署4套薩德反飛彈系統，是為了因應北韓核武及飛彈挑釁。



（王長偉首爾報導）



