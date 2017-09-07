北韓核試威脅 韓美加速部署薩德中央社 (2017-09-07 10:55)
（中央社記者姜遠珍首爾2017年9月7日專電）北韓核試挑釁下，促使南韓與美國加速部署終端高空防衛系統的計畫，4輛薩德發射車今天駛入南韓星州基地，與4月先期部署的2輛發射車，形成完整的反飛彈攔截系統。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓軍方人士表示，美軍將首先啟動6輛發射車、火控雷達、作戰指揮站的供電工程，爭取盡快啟動終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）。
4月26日已組裝就位的2輛發射車，過去使用燃油供電，已24小時全天運轉。
報導指出，在星州軍事基地啟動薩德所需的環境影響評估，南韓方面預計2018年上半年才能完成，6輛發射車目前配置於鋁板上，最終部署地點決定後，將移至混凝土建構的長期陣地。
南韓國防部指出，臨時決定部署4輛薩德發射車，是為應對北韓核彈挑釁的嚴峻局勢。除了4輛發射車外，還有挖土機與加固工程所需的設備和材料，同時運抵星州軍事基地。
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