（中央社記者黃兆平紐約6日專電）北韓危機升高，與美國持續僵持。駐美代表高碩泰今天強調，台美關係應試著找到出路，不能與北韓、南海或美中台三邊關係掛勾，或是拿來當槓桿原理、談判籌碼。



北韓危機導致區域緊張升高，不少人擔心影響美國處理對台事務。前白宮國安會亞太事務資深主任葛林（Michael Green）5日指出，美國若為解決北韓問題，拿台灣當與中國交涉的交易籌碼，將是巨大戰略錯誤。



高碩泰在紐約接受中央社訪問時指出，北韓發展核武及試射飛彈，讓周邊國家都睡不著覺，對美國更是很大衝擊。政府相當重視北韓一舉一動，每次核試或飛彈試射都開會因應，並做出回應，與國際社會維持同一步調。



他說，亞太區域任何變動攸關台灣經濟發展，尤其台灣做為全球供應鏈角色，不得不重視。相信北韓若持續挑釁行為，包括美國在內國際社會沒有樂觀權利。



高碩泰也提及，北京及首爾對北韓可謂又愛又恨，惟迄今沒有切入點，不知如何解決危機，美國也找不到約束點，看得出美國總統川普（Donald Trump）非常氣餒。



談到美國是否可能為北韓放棄台灣，高碩泰強調，從台灣關係法實施迄今，美國重視與台灣的關係，共和、民主兩黨皆有此共識，台灣關係法不僅是法律，更是道德使命。假若美處理北韓問題，把台灣當做槓桿原理或視為談判籌碼，完全不符合理性思考。



不過，高碩泰坦言，必須隨時提高警覺，不能讓類似假設性議題不必要發酵，或演變成真，台美關係應強調共同價值，並試著找到出路，絕對不能與北韓危機、南海議題或與美中台三邊關係掛勾。1060907