（中央社記者黃名璽東京7日專電）日本首相安倍晉三今天與南韓總統文在寅舉行第2次會談，雙方再度確認，為讓聯合國安全理事會早日通過強化對北韓制裁決議，將持續緊密合作。



日本放送協會（NHK）報導，安倍晉三6日訪問俄羅斯海參崴，參加東方經濟論壇，期間將與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及文在寅分別舉行領袖會談。



安倍晉三今天與文在寅進行約50分鐘會談，這是兩人繼7月在德國見面後，第2度舉行會談。



安倍在會談進行前，就北韓第6次核試表示，北韓的挑釁行為，已達前所未有嚴重且重大的威脅，日韓及日美韓接下來應緊密合作。



文在寅表示，北韓持續挑釁，讓日本及南韓國民都相當憂心，雙方緊密合作也更為迫切。1060907