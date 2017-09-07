（中央社馬德里6日綜合外電報導）達利基金會今天說，西班牙超現實藝術大師達利（Salvador Dali）遺骨的DNA鑑定顯示，一名自稱是達利獨生女的西班牙靈媒並非他的親生骨肉。



法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，法院為了處理塔羅牌占卜師阿貝爾（Pilar Abel）提出確認親子關係的申訴，6月底時下令開挖達利棺木。



阿貝爾若證實是達利的女兒，原本可望繼承達利龐大遺產的一部分。



達利基金會（Salvador Dali Foundation）透過聲明表示，達利的DNA樣本「證實阿貝爾並非達利的親生女兒」，還說這個結果「讓一齣荒謬的假爭議畫上句點」。



基金會還表示，既然阿貝爾主張和達利之間的父女關係從來都沒有任何真實性的證據，基金會對這個結果一點也不意外。



鑑定專家7月在達利故鄉西班牙東北部費格拉斯（Figueres）達利戲劇博物館（Dali Theatre-Museum）進行這項艱鉅的作業，打開超過1公噸重的厚重石棺蓋，取下達利皮膚、指甲和2根長骨的DNA樣本。



西班牙文化部長維哥（Inigo Mendez de Vigo）當時曾表示這個過程讓他「心都碎了」。



達利的遺產包括他的財產和數百幅畫作，目前由西班牙政府全權掌握。達利基金會表示，截至2016年底，這筆遺產總值將近4億歐元（約新台幣145億1600萬元）。



達利出生於1904年5月11日，是20世紀超現實主義時期最知名的藝術家之一，代表作包括1931年作品「記憶的永恆」（The Persistence Of Memory，暫譯）。



他於1934年和妻子賈拉（Gala）結婚，婚姻關係維持到1982年賈拉去世，兩人膝下無子。達利1989年以84 歲高齡辭世時，將遺產留給了西班牙政府。（譯者：中央社李佩珊）1060907