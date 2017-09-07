（中央社記者康世人新德里7日專電）印度總理莫迪和中國國家主席習近平就邊界和平達成共識，不過印度陸軍參謀總長拉瓦特指出，中方正逐漸占領印度領土並測試底線，必須做好戰爭準備。



「印度斯坦時報」（Hindustan Times）等印媒報導，拉瓦特（Bipin Rawat）6日在軍方智庫「地面作戰研究中心」（The Centre for Land Warfare Studies）研討會，提出上述說法。



拉瓦特表示，中國已開始活動肌肉，透過切香腸戰略，以漸進方式占領印度領土，測試印方底線。印度北部邊界緊張局勢，可能受制於時間和空間，但也可能演變成更大衝突，進而引發全面戰爭。



他又表示，巴基斯坦將利用印度北部邊界局勢「占便宜」，必須做好兩面戰爭的準備。



談到巴基斯坦，拉瓦特指出，看不到任何和解的可能。因為巴國軍方、政策和人民都相信印度是敵人，會把他們的國家撕裂成碎片。



拉瓦特強調，可信賴的威懾力量無法消除戰爭威脅，核武是威懾武器，但如果核武能阻止戰爭，且讓國家不敢發動戰爭，不過以印度的狀況來說，這也許不是事實。



他重申，印度必須做好準備，陸軍要維持打擊外來威脅的能力。



印中結束73天洞朗對峙後，莫迪（Narendra Modi）與習近平在金磚國家高峰會期間舉行雙邊會談，同意維持邊境和平是中印關係發展先決條件。1060907