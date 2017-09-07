印度陸軍總長：中國切香腸占領土測底線中央社 (2017-09-07 11:09)
（中央社記者康世人新德里7日專電）印度總理莫迪和中國國家主席習近平就邊界和平達成共識，不過印度陸軍參謀總長拉瓦特指出，中方正逐漸占領印度領土並測試底線，必須做好戰爭準備。
「印度斯坦時報」（Hindustan Times）等印媒報導，拉瓦特（Bipin Rawat）6日在軍方智庫「地面作戰研究中心」（The Centre for Land Warfare Studies）研討會，提出上述說法。
拉瓦特表示，中國已開始活動肌肉，透過切香腸戰略，以漸進方式占領印度領土，測試印方底線。印度北部邊界緊張局勢，可能受制於時間和空間，但也可能演變成更大衝突，進而引發全面戰爭。
他又表示，巴基斯坦將利用印度北部邊界局勢「占便宜」，必須做好兩面戰爭的準備。
談到巴基斯坦，拉瓦特指出，看不到任何和解的可能。因為巴國軍方、政策和人民都相信印度是敵人，會把他們的國家撕裂成碎片。
拉瓦特強調，可信賴的威懾力量無法消除戰爭威脅，核武是威懾武器，但如果核武能阻止戰爭，且讓國家不敢發動戰爭，不過以印度的狀況來說，這也許不是事實。
他重申，印度必須做好準備，陸軍要維持打擊外來威脅的能力。
印中結束73天洞朗對峙後，莫迪（Narendra Modi）與習近平在金磚國家高峰會期間舉行雙邊會談，同意維持邊境和平是中印關係發展先決條件。1060907
關鍵字：
上一則：韓日外長：北韓無核化 中俄是關鍵
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LONGCHAMP 小羊皮 肩背包．elmo 肩背包．Ella 肩背包．PLUS 肩背包．MARC JACOBS 肩背包．GUCCI 緹花布 肩背包．mink 肩背包．單肩背包．Chloe 肩背包．PUMA 肩背包．MK 肩背包．Rosa 肩背包．ECO 肩背包．RaBEANCO 肩背包．HP 肩背包．LV 肩背包．ipad 肩背包．Cole 肩背包．HERMES 肩背包．LONGCHAMP HOBO 肩背包．COMBO 肩背包．MICHAEL KORS 肩背包．ELLE 肩背包．Dior 肩背包．Lux 肩背包．TODS 肩背包．GUCCI Soho 肩背包．DAAD 肩背包．斜肩 背包．B G 肩背包
世大運成功 登上德國聯邦內政部網站【中央社】
李在鎔獲刑三星「後繼無人」業內:影響公司戰略【北京新浪網】
韓民眾抵抗薩德今日部署 以身擋道開車堵路【北京新浪網】
太陽閃焰干擾導航 大批抹香鯨擱淺【台灣醒報】
莫迪借危機示好緬甸 外媒:對衝來自中國影響力【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多