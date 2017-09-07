南韓外交部長康京和與日本外務大臣河野太郎，今天在俄羅斯舉行會談，雙方商定將為實現朝北韓無核化，與中國和俄羅斯保持戰略溝通。



南韓外交部表示，有必要進一步加強韓日及美日韓合作，促成更強有力的安理會制裁決議，而在此過程中，中俄兩國的作用極其重要。



雙方還認為，在當前形勢下，國際社會應對北韓採取強力制裁和施壓，引領北韓走向無核化對話，最終透過和平對話解決北韓核武問題。



