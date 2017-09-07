港媒：北京不急於與梵蒂岡建交中央社 (2017-09-07 11:05)
（中央社記者張謙香港7日電）據香港媒體分析，中國大陸北京當局正在推動「宗教中國化」，不急於和梵蒂岡建交，雙方建交困難重重。
星島日報今天發表評論文章指出，大陸國家主席習近平去年在全國宗教工作會議上提出「宗教中國化」的新思維。
而「中華文化與宗教中國化」論壇昨天在北京舉行，大陸5大宗教團體負責人都在會上發言並就「宗教中國化」表態。
據報導，在論壇上，代表大陸天主教發言的不是中梵共同認可的天主教愛國會主席房興耀，而是不獲教廷認可的中國天主教主教團主席馬英林。
馬英林說，中國天主教會在神職、制度、禮儀等方面的中國化順利推進。
他還說，目前正在研究制定推進天主教中國化的5年規畫綱要。
文章指出，中梵之間近年互動頻繁，關係改善，不少人憧憬兩國建交。但在「宗教中國化」的國策下，北京在主教任命一定要掌控主導權，也不可能拋棄愛國會，根本不急於與梵蒂岡建交。1090907
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