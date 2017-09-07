（中央社舊金山6日綜合外電報導）臉書公司今天表示，已經發現可能是基於俄羅斯的影響操作，在今年5月之前的兩年期間，花費10萬美元（約新台幣300萬元）買下數千則廣告，推廣製造分裂的社會和政治內容。



路透社報導，主宰社群媒體網絡的臉書公司（Facebook Inc.）指出，那3000則廣告中，有許多是在推介470個現在已被停權的「不真實」帳號和網頁。臉書表示，那些廣告沒有支持特定候選人，但針對移民、種族、同性戀權利等主題散播分化觀點。



另有5萬美元則是投入約2200個「可能與政治有關的」廣告，可能是俄國人所為，並且可能違反美國選舉法。



臉書公司安全長史塔莫斯（Alex Stamos）在部落格文章中宣布這些發現。他表示，正與針對去年美國總統大選的影響活動展開的聯邦調查合作。



上述發現跟任何總統競選陣營都沒有關連，那些製造分裂問題的廣告有3/4屬美國國內題材，其他1/4在接近投票之際，也看不出是鎖定搖擺州發揮。



臉書沒有明確指出任何遭停權的網頁，但表示有的網頁包含「難民」和「愛國者」這種字眼。那些網頁中又有許多個或多或少相互關連。



即使沒有違法，那些網頁的作法還是牴觸臉書對於真實性的要求，以致於遭到停權。



去年美國大選一共耗資逾10億美元投入數位政治廣告。這個數字雖然是臉書安全團隊明確指出，推測來自俄國上述開支的上萬倍，但這項發現支持美國情報機構認為俄國積極投入影響選戰的結論。（譯者：中央社何宏儒）1060907