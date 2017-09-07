世界最長高寒區快鐵 陸哈佳線鋪軌貫通中央社 (2017-09-07 10:50)
（中央社台北7日電）標榜世界最長高寒地區快速鐵路「哈爾濱－佳木斯」6日全線鋪軌貫通，這條全長343公里，時速每小時200公里的快鐵預定2018年6月開通營運，使哈爾濱至佳木斯鐵運時間由6小時縮短至2小時內。
中新網報導，這條鐵路是「客貨共線」，全線穿行4座隧道、120座橋梁，全線橋隧比高達45.68%。鐵路全長343公里，總投資人民幣347億元（新台幣1618億元），建設工期4年半。
這條鐵路建成後，中國大陸黑龍江省的哈爾濱市，至中國最東部城市佳木斯的鐵運時間將由6個多小時縮短至2小時內，共設有14個車站，沿途8成城鎮為首次通行鐵路。
報導說，哈佳快鐵因地處高寒地區，鋼軌承受溫度變化極大，對鎖定焊接溫度要求極高。焊接時的溫度必須保證在攝氏18至19度之間，夏天就需要在晚上施工，搶在入冬前完成鋼軌焊接。
目前新建哈佳快鐵主體工程已完成90%，預計2018年3月進入調聯調試階段，有望在2018年6月開通營運。
哈佳快鐵與在建的哈牡客專（哈爾濱至牡丹市客運鐵路）、牡佳（牡丹市至佳木斯）客專，以及開通的哈齊（哈爾濱至齊齊哈爾）高鐵共同搭起中國「八橫八縱」高鐵路網最北「一橫」骨架，可服務中俄貿易，協助東北老工業基地振興。1060907
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