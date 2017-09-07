（中央社波多黎各聖胡安6日綜合外電報導）百年來威力最強大西洋風暴之一的颶風艾瑪今天橫掃波多黎各，且已為幾個加勒比海較小島嶼帶來狂風暴雨和巨浪，據報至少有4人喪生，路徑預測將侵襲美國佛羅里達州。



路透社報導，艾瑪（Irma）已增強為美國分級最高的5級颶風，氣象預報紛紛警告，恐怕會造成災難性後果。「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）網站也報導，目前4個島上據報至少4死。



安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）受創尤其嚴重。據島上電視台報導，安地卡及巴布達總理布朗（Gaston Browne）表示，最北的巴布達島簡直「整個被毀」，9成民宅被夷為平地。巴布達島住有大約1700人。



布朗表示，巴布達島已證實有一人罹難。巴貝多（Barbados）也通報一起與風暴有關的死亡事故，罹難者是一名衝浪者。法國政府表示，加勒比海法屬島嶼聖巴特密（Saint Barthelemy）和聖馬丁（St. Martin）法屬領地也有至少2死。



艾瑪最大持續風速每小時300公里，預計9日或10日抵達佛州，成為兩週來侵襲美國本土的第2個主要颶風。



儘管艾瑪強度可能變動且確切路徑仍無法完全確定，這個風暴抵達佛州之前，預計威力至少也仍有4級。



此外，今天另有2個颶風成形。根據美國氣象預測，墨西哥灣的卡狄亞（Katia）未對美國構成威脅。不過颶風荷西（Jose）最後可能也會威脅美國本土，荷西目前位於加勒比海島嶼小安地列斯（Lesser Antilles）東方約1610公里的大西洋。1060907