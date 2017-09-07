近距離掠過地球 這小行星有兩顆衛星中央社 (2017-09-07 10:04)
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）根據美國國家航空暨太空總署（NASA）取得的雷達影像，上週以700萬公里距離掠過地球的小行星佛羅倫斯（Florence），擁有兩顆小型衛星。
法新社報導，NASA表示，佛羅倫斯8月29日、9月1日最接近地球，期間取得的雷達影像顯示，這顆小行星直徑約4.5公里。
NASA指出，它的兩顆衛星大小可能在100-300公尺之間。
NASA表示，內側那一顆衛星繞行佛羅倫斯約需8小時，另一顆則需22至27小時。
根據NASA，已知60顆近地小行星有衛星，佛羅倫斯是科學家自2009年6月編號1994的小行星以來，第一顆觀測到有兩顆衛星的小行星。
NASA表示，佛羅倫斯的雷達影像是加州「金石深空通訊體系」（Goldstone Deep Space Communications Complex）所取得。科學家於1981年發現佛羅倫斯。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，美國國家航空暨太空總署近地星體研究中心（CNEOS）主任卓達斯（Paul Chodas）說：「雖然許多已知小行星掠過地球的距離比佛羅倫斯還近…但全部估計都比佛羅倫斯還小。」
卓達斯表示：「佛羅倫斯是NASA偵測和追蹤近地小行星計畫開始以來，以如此近距離掠過地球的最大顆小行星。」（譯者：中央社周莉芳）1060907
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