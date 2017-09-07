日航機發動機噴火 渦輪葉片受損非鳥擊中央社 (2017-09-07 09:21)
（中央社記者黃名璽東京7日專電）日本航空客機5日因發動機噴火折返，原本研判是鳥擊，但經初步檢查，發現發動機內渦輪葉片逾200枚受損，沒有鳥擊痕跡，日本國家運輸安全委員會視為重大事件派員調查。
日本放送協會（NHK）報導，日本航空檢查發動機內部後發現，金屬製的渦輪葉片有200片以上受損，國家運輸安全委員會認為是足以造成飛安事故的重大事件，開始調查事發原因。
5日上午11時左右，一架從日本東京羽田機場起飛前往美國紐約的波音777型客機，起飛沒多久就出現左邊發動機噴火的異常狀況，大約一小時後緊急折返羽田機場，機上人員全數平安。
日本航空隨後進行檢查，原本研判應是受到鳥擊，但檢查時沒有發現鳥屍及羽毛等痕跡，也沒有鳥擊後的臭味，所以朝發動機故障進一步檢查。
國家運輸安全委員會認為是足以造成飛安事故的重大事件，派出3位航空事故調查官前往羽田機場，調查事發原因。
日本航空表示，這具發動機是美國製造，2009年裝上機體，到目前為止的檢查及直到飛行前，都沒有發現任何異狀。1060907
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