輕颱谷超減弱為熱帶低壓 海警解除中央社 (2017-09-07 09:15)
（中央社記者陳葦庭台北7日電）今年第17號颱風谷超已於今天凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象局也解除海上颱風警報，並發布熱帶性低氣壓特報。
氣象局預報員程川芳今天受訪時表示，今年第17號颱風已於凌晨2時減弱為熱帶性低氣壓，氣象局也解除海上颱風警報並發布熱帶性低氣壓特報，提醒台灣海峽、巴士海峽風浪仍大，航行及作業船隻要注意。
他表示，今天澎湖地區、台灣西南部、東半部及北部沿海也有較強陣風，中南部也會有局部短暫陣雨；但隨著熱帶性低氣壓遠離，各地雨勢趨緩，今天下午開始一直到下週一西半部將轉為午後雷陣雨的天氣型態。1060907
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