阿里山公路預警性封閉 清晨7時放行（1）中央社 (2017-09-07 09:10)
阿里山公路（台18線）6日下午發生邊坡土石滑落，造成交通中斷，養護單位為考量安全，昨晚實施預警性封閉，7日清晨7時開放通行。（阿里山工務段提供）中央社記者江俊亮傳真 106年9月7日
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