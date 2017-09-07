渤海演習意圖 共軍：例行演練不針對誰中央社 (2017-09-07 08:26)
（中央社記者邱國強北京7日電）中共解放軍5日在渤海灣進行防空演習，發射飛彈反擊海上低空突襲目標，被認為具有針對性。中國大陸國防部6日深夜則聲稱，這是計劃中的例行演練，「不針對特定國家和目標」。
中國大陸國防部6日深夜透過官網宣稱，這是一次「年度計劃內的例行性演練」，目的是「提升部隊遂行任務的能力，不針對特定國家和目標」。
金磚國家高峰會議開幕前夕，北韓3日試爆氫彈，不但全球震驚，更讓峰會大舉失焦，引起東道主中國大陸強烈不滿。5日凌晨，中共空軍某地對空飛彈旅防空營就展開防空演習，在渤海灣發射數枚飛彈，命中海上低空突襲目標。
香港南華早報引述北京海軍軍事專家李杰表示，中國大陸對北韓這次核試迅速予以譴責，是個強烈訊號，代表中國大陸已經準備好，制止任何威脅區域安全的力量。
中國知遠戰略與防務研究所專家周晨鳴認為，渤海灣是共軍新型戰艦與飛機的重點訓練區域，這場演習意在進一步「警告美國不要太靠近這個區域」。而隨著朝鮮半島緊張局勢持續升高，共軍近期內將展開更多演習。1060907
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