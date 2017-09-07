（中央社記者江俊亮嘉義縣7日電）阿里山公路（台18線）昨天下午發生邊坡土石滑落，造成交通中斷，養護單位為考量安全，昨晚實施預警性封閉，今天清晨7時開放通行。



交通部公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長黃秋揚今天受訪表示，阿里山公路76.7公里處的十字段，昨天下午4時30分左右突然發生邊坡土石滑落，大量土石覆蓋整個路面，造成雙向交通中斷。



黃秋揚指出，所幸當時無人車經過，否則後果不堪設想，阿里山工務段據報後，立即調派機具上山，於昨天下午6時許搶通，恢復通行。



不過，由於現場邊坡仍有土石崩落的疑慮，考量用路人安全，阿里山工務段自昨晚10時起實施預警性道路封閉，今天清晨7時開放通行。



黃秋揚表示，由於最近嘉義山區經常有午後陣雨發生，雖然昨天下午當地並未下大雨，突然發生大量土石滑落，研判可能是邊坡土石鬆動所造成。1060907