谷超颱風後續影響 中南部台東外島短暫雨中央社 (2017-09-07 05:54)
（中央社台北7日電）中央氣象局表示，今天受到颱風或熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，台灣中南部、台東及澎湖、金門、馬祖地區仍有可能下雨，午後北部、宜蘭地區及其他山區也會有局部雷陣雨發生。
氣象局指出，根據氣象資料顯示，谷超颱風昨晚向西北轉北北西移動，其暴風圈進入台灣海峽南部，預計有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。今天受到颱風或熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，台灣中南部、台東及澎湖、金門、馬祖地區仍有可能下雨，午後北部、宜蘭地區及其他山區也會有局部雷陣雨發生，各地雨勢有時會較大，出門請記得攜帶雨具備用。
此外，氣象局提醒民眾，溫度方面，今天各地白天高溫約攝氏32到35度。
氣象局指出，今天全台各地及外島地區空氣品質指標AQI為良好至普通等級。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060907
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
貝印 燙睫毛器．燙睫毛器 電熱睫毛．國際牌 燙睫毛器．mini 折疊式 燙睫毛器．電動 燙睫毛器．CATHYCAT 燙睫毛器．Kitty 燙睫毛器．Barbie 燙睫毛器．TOUCHBEAUTY 燙睫毛器．松下 燙睫毛器．TOUCHBEAUTY 電燙睫毛器．izumi 燙睫毛器．日立 燙睫毛器．TESCOM 燙睫毛器．Hello Kitty 電燙睫毛器．Kitty 電燙睫毛器．電燙睫毛器．Panasonic 燙睫毛器．kai 燙睫毛器．HITACHI 燙睫毛器．Hello Kitty 燙睫毛器．HERA 燙睫毛器．燙睫毛器．TESCOM 燙睫毛器 TL321
颶風「艾爾瑪」侵襲加勒比海島：7人死 島嶼變廢墟【北京新浪網】
全台最大地下遊逛街城 6千坪集美食夢幻名單【MOOK景點家】
傳統市場變身文青市集 天母商圈時尚新亮點【MOOK景點家】
台女赴日蹭旅行團房間被抓包大罵導遊 日本司機怒了【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》