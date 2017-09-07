（中央社台北7日電）中央氣象局表示，今天受到颱風或熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，台灣中南部、台東及澎湖、金門、馬祖地區仍有可能下雨，午後北部、宜蘭地區及其他山區也會有局部雷陣雨發生。



氣象局指出，根據氣象資料顯示，谷超颱風昨晚向西北轉北北西移動，其暴風圈進入台灣海峽南部，預計有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。今天受到颱風或熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，台灣中南部、台東及澎湖、金門、馬祖地區仍有可能下雨，午後北部、宜蘭地區及其他山區也會有局部雷陣雨發生，各地雨勢有時會較大，出門請記得攜帶雨具備用。



此外，氣象局提醒民眾，溫度方面，今天各地白天高溫約攝氏32到35度。



氣象局指出，今天全台各地及外島地區空氣品質指標AQI為良好至普通等級。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060907