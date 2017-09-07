（中央社記者邱國強北京7日電）中國大陸國家主席習近平與美國總統川普6日晚間通電話，討論朝鮮半島局勢。據陸媒報導，習近平說，解決這一問題要堅持和平解決的大方向；川普則說，美方重視中方的重要作用。



央視新聞客戶端報導，習近平是「應約」與川普通電話，而川、習二人「重點就當前朝鮮半島局勢交換了看法」。



根據這項報導，習近平提到，中方堅定不移致力於實現朝鮮半島無核化，維護國際核不擴散體系。同時，中方始終堅持維護朝鮮半島和平穩定，堅持通過對話協商解決問題。



報導指出，習近平向川普說，要堅持「和平解決的大方向」，解決朝鮮半島核問題「歸根結柢要靠對話談判、綜合施策」，積極探尋長久解決之道。



根據報導，川普向習近平說，美方對當前朝鮮半島形勢的發展「深感關切」，重視「中方在解決朝核（北韓擁核）問題上的重要作用」，願加強與中方溝通，儘早找到解決朝鮮半島核問題的辦法。



除北韓問題外，報導提到，習近平表示，中方重視川普今年內對中國大陸的國是訪問，希望雙方團隊共同努力確保訪問取得成功；川普則表示，他與習近平保持密切溝通，就重大國際和地區問題加強協調十分重要，並期待對中國大陸國是訪問及再次會晤習近平。1060907