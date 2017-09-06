永恆的感念 無盡的懷思 鄭高輝董事長追思告別會 各方重要人士齊聚



(中央社訊息服務20170906 16:15:41)太子建設、台灣神隆、與南臺科技大學董事長以及台南紡織名譽董事長鄭高輝先生，8月14日辭世，享年85歲。今(6)日上午十時在南臺科技大學三連堂辦理追思告別儀式，總統蔡英文、副總統陳建仁皆致送輓聯，公祭由治喪委員會主委-臺南市市長賴清德主持，南臺科技大學校長戴謙代表致悼念詞。鄭董事長畢生致力於創立新事業、企業轉型、多角化經營管理策略，在企業經營管理與教育管理皆成就斐然，備受世人推崇，在臺灣經濟的發展過程中始終扮演非常重要的角色。追思會上各方重要人士齊聚，包括台灣教育界、政治界、學術界、企業界等不同領域知名人士都到場致意，共同向鄭高輝董事長生平貢獻致上最高敬意。



鄭高輝董事長剛正誠信，德才懋著，曾擔任台南市工業會創會第一屆、第二屆理事長，在工商業界受到高度推崇。除長期擔任臺南紡織集團董事長兼總裁外，亦擔任南紡流通事業公司董事長、南紡建設公司董事長、太子建設公司董事長、台灣神隆公司董事長、南帝化工公司董事長、統一投信公司董事長、南臺科技大學董事長及統一企業公司常務董事等要職，而接手經營的公司皆能穩健踏實，屢創佳績。鄭董事長自省立臺南商職畢業後，即著手經營布業，而後垂直整合經營成衣廠、織布廠，臺南同業咸以「最年輕、最會賺錢的布業老闆」稱許之。民國60年任臺南紡織董事兼副總經理，加強管理與行銷，使公司快速轉虧為盈，鄭董事長精於財務分析，記憶力更是驚人，對整體經濟走向及市場發展潮流掌握精準，擔任南紡總經理期間，營運從未虧損過，在商業管理有傑出成就。



鄭高輝董事長縱橫商場數十年，待人誠信、一諾千金、決策果決，常強調：「成功沒有捷徑，只有一步一腳印，踏踏實實的努力；敬重自己的職份，全心全意的奉獻」。在公益方面亦從不落人後，秉持著民胞物與精神，主張「取之社會，用之社會」，希望為社會貢獻一己心力，於民國81年成立「財團法人台南市私立鄭高輝社會福利慈善事業基金會」，同年亦推動公司成立「財團法人台南紡織文教公益慈善基金會」，並通過公司每年有盈餘時，提撥盈餘千分之三金額捐贈公司基金會充作經費來源，造福社會，此偉大善行，值得我們敬佩。鄭董事長偉大的人格與領袖風範，亦將永遠留存在世人的心中。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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