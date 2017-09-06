深耕屏東縣環境教育 環保局開辦培訓課程



(中央社訊息服務20170906 15:57:57)屏東縣環保局為培訓在地環境教育種子人員，落實環境教育行動方案，環保局與六堆客家園區合作辦理「屏東縣環境教育人員120小時訓練課程」今於六堆客家文化園區開辦。



本次課程參與對象，以本縣有意願申請之環境教育設施場所認證機構及環境教育志工為主，依環境教育人員認證及管理辦法規定，開設包含「環境教育相關核心科目」、「學校及社會環境教育領域專業課程」及「環境教育實務訓練」等課程，以及12小時環境教育加強訓練，總計132小時，參訓人員共計40名學員。



環保局長魯台營表示縣政府積極推動生態旅遊，如旭海阿朗壹古道、光采濕地等地為熱門旅遊景點，為配合環保署推動環境教育場域認證政策，特洽商高雄教育大學科學教育暨環境教育研究所協助規劃完整的社會環境教育培訓課程，今環保局長魯台營與高師大吳連賞校長共同主持開幕儀式並親自授課，期待藉由認證制度及環境教育專業知識提升，深耕生態環境教育領域，藉以提昇縣民環境素養。



訊息來源：屏東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219827.aspx