【台灣醒報記者譚有勝台北報導】智慧機械技術將能夠大量生產台灣IP品牌，成為具有生產競爭的國家，副總統陳建仁6日在「亞洲工業4.0智慧製造系列展」表示；智動協會名譽理事長卓永財也指出智慧機械是台灣創新產業的關鍵領域發展，經濟日報副社長翁得元則說，業者需要掌握智慧技術提高生產競爭力，才能在海外需求市場佔盡先機。

為協助產業轉型，穩固各產業在國際供應鏈中的地位，台灣智慧自動化與機器人協會在6日舉辦為期4天的「亞洲工業4.0智慧製造系列展」，邀請超過800間智慧機械廠商，聯合展出智慧科技成果，讓業者能夠零距離接觸智慧機械，提高生產競爭能力。

陳建仁表示，台灣在智慧機械成就卓越，人機協力是未來產業發展的趨勢。他強調，「智慧機械未來將影響我們的食衣住行、生老病死。」無人工廠將能幫助勞動市場縮小的問題，政府將推動智慧產業方案，和在地產業協力打造產業轉型，希望縮短產業和技術之間的鴻溝，讓台灣大量生產自己的IT產品。

也是上銀科技創辦人的卓永財對蔡總統將5+2的創新產業列為首要重點發展表示高興。他說，台灣的智慧機械在國際的下游工廠非常有名，許多廠商客戶都向台灣購買智慧機械產品，讓他時常供不應求。他認為，智慧型機械產業有很大的潛在商機，並且將在明年成為另一個主要的工業領域。

翁得元指出，台灣各產業面臨產業結構優化及轉型的關鍵期。海外市場開拓需要提高生產效率，讓供應能夠趕上龐大的需求，廠商需要掌握最新智慧機械技術，才能夠在生產線佔盡先機。