黑蒜有助改善腸胃功能 大葉大學藥保系獲專利



(中央社訊息服務20170906 14:48:46)大葉大學〈Da-Yeh University〉藥用植物與保健學系蔡仁傑助理教授、謝昌衛教授帶領研究生陳頤安、曾Y豪、翁錦魁，成功研發只要15天就可熟成的黑蒜製程，並驗證黑蒜有助改善腸胃功能，取得「黑蒜熟成設備」、「黑蒜加工產品加速熟成裝置」、「黑蒜水萃物在製備促進腸道排空之藥物的用途及包含黑蒜水萃物的食品」三項專利。



大葉大學藥保系助理教授蔡仁傑表示，大蒜可以殺菌，是常見的藥食兩用食物，但大蒜有嗆味，較不易入口，由大蒜加工製成的黑蒜，口感酸甜、類似蜜餞，民眾接受度高。前幾年黑蒜從日本紅到台灣，普遍認為黑蒜是具備降血糖、降血脂、護肝、促進新陳、預防心血管疾病等保健功能的食品，但關於黑蒜的科學研究資料不多，在鑫康生物科技有限公司的委託下，他三年前投入黑蒜研發，研究計畫也獲得科技部產學合作研發獎助。



蔡仁傑老師指出，傳統的黑蒜製程要60到90天，他們透過溫度、濕度等條件控制，搭配超音波運用，加速黑蒜熟成，只要15天就可以得到品質穩定的黑蒜。製程天數的縮短，也能避免長時間高溫造成營養成分的流失，提升保健功能。另一方面，他觀察到黑蒜的成分對腸胃蠕動有益，因此進一步研究黑蒜對腸胃的影響，經動物實驗證實，食用黑蒜有助改善便秘、腸胃消化不良等問題，這項機能驗證成果也取得專利。



生物科技與產業博士學位學程學生陳頤安說，每一批蒜頭採收時間不同，因此含水量不同，會影響到加工的結果，前前後後大概嘗試了一年，才找到製程最合適的環境條件。目前已取得三項專利，產學合作的鑫康生物科技也推出黑蒜醋、黑蒜酵素、黑精素、黑蒜精萃等食品，下一階段研發團隊將持續開發黑蒜產品，讓黑蒜的應用層面更廣。



訊息來源：大葉大學



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