結合環境保育與藝術─看見枋寮 打造新開社區浸水營古道新亮點中央社 (2017-09-06 14:40)
結合環境保育與藝術─看見枋寮 打造新開社區浸水營古道新亮點
(中央社訊息服務20170906 14:39:27)屏東縣政府辦理「106年度屏東縣社區規劃師駐地輔導計畫」一系列共96小時的培訓課程，業於9月1日一連三天啟動實作工坊，結合枋寮地區藝術村駐點藝術家及當地社區營造的人士協助下，共同揭開社規師屏南學習體驗之序曲。
藉由這次所要創作主題為生態旅遊及生態工法，枋寮實作工坊第一站來到鄰近浸水營古道的新開社區，學員經由浸水營古道初步導覽中了解當地豐富生態資源以及500年許多可歌可泣的歷史故事。另結合在地素材竹編工藝與運用複合媒材，由枋寮藝術村藝術家黃筠晴、黃瑞蕉、廖義孝三位老師指導，與社規師學員共同攜手打造呈現人文、自然、藝術的竹編隧道之裝置藝術，呈現古道林蔭隧道意象。 依山傍海的枋寮，有獨特的歷史人文與農漁村落特色。這次在實作工作坊課程中連結依山的新開社區、枋寮臨海的新龍社區、人和社區等，新龍社區素有龍膽石斑故鄉美名，社區四周環境大多為養殖魚塭，而社區內竟還擁有帶狀長約4公里的紅樹林生態，為探討環境保育及教育最佳生態保育場域，透過竹編製作圓球，好似在海洋上的浮球 裝置於社區涼亭上方造形的層次呈現視覺性美感。也期待未來持續社區營造與提升社區生態、社區美學、在地文化等。
訊息來源：屏東縣政府
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