NCO音樂之旅 「花漾南瀛」音樂會帶您至南臺灣遊山玩水



(中央社訊息服務20170906 14:38:49)《花漾南瀛》音樂會以南臺灣為創作主題，9月12日由國立臺南藝術大學國樂系專任教授顧寶文博士指揮臺灣國樂團（以下簡稱：NCO），在臺北國家音樂廳展現南臺灣的熱情及獨特的人文景緻。音樂會隨著《山地印象》、《花漾南瀛》、《臺南風情》、《柴山攬秀》、《誼之風第二號-寶島》曲目鋪展，猶如在南臺灣旅遊，在NCO新銳二胡演奏家葉維仁、臺灣小提琴之光林品任、優秀男中音姚盈任、女高音林姿吟與台北愛樂合唱團擔綱演繹下，引領觀眾遍覽南臺灣之美，用音樂帶您至南臺灣遊山玩水。



NCO音樂之旅從嘉義開始，緩步於阿里山林間小徑，眼前滿是高聳神木、遊客熙攘歡笑與原住民妙舞清歌。知名作曲家關C忠自原住民歌舞音樂取材，與阿里山的遊客和景色融合，寫入《山地印象》，原曲為板胡協奏曲，本次應NCO邀請改編成小提琴與國樂團版本，同時特邀國際樂壇上最受矚目的小提琴新星、曾贏得波蘭維尼奧夫斯基、德國漢諾威、日本仙台等國際知名小提琴大賽大獎的林品任演奏，不僅保留板胡原先風貌，還依小提琴特點擴展了音域，讓音樂展現更為豐富、寬廣。



續往南行抵達臺南。與音樂會同名之樂曲《花漾南瀛》，是NCO全新委託作曲家劉至軒創作之大型國樂與混聲合唱作品，歌詞部分由專業歌唱文學作家、詩人黃瑩教授以臺灣的「國境之南」為主題，創作五首以「花」為名的詩詞。黃瑩教授最廣為人知的作品《江山萬里心》，隨電視節目《大陸尋奇》連播十年，早已成為臺灣五、六年級生的共同回憶。本次他描寫玉山高坡之「梅」、南臺灣沿路夾道的殷紅「木棉」、宛如五月晴雪的「油桐」、盛夏白河薰風之「荷」，以及府城似錦的「鳳凰」，在遣詞用字的平仄尖圓以及快慢換氣、句逗長短上，細緻推敲斟酌，完成這五首「文雅的白話、通俗的文言」風格的聯篇歌詞。



駐足臺南，停留在這古稱「南瀛」的美麗豐腴之地，一曲《臺南風情》，從古老的安平出發，帶著樸實的古老曲調慢慢發展，訴說著作曲家李哲藝對這個城市穿越地理脈絡、走過時光隧道的詠歎。再往南，來到高雄，《柴山攬秀》聽資深作曲家盧亮輝寫柴山之樂、之美與柴山之光，更要聽自幼生長於高雄的「高雄囝仔」葉維仁，這位NCO二胡新秀如何用細膩動人、具歌唱性生命力的樂音，詮釋自己的家鄉。旅途最終站是屏東恆春，聽恆春小鎮一曲雋永的思想起，重量級作曲家彭修文的《誼之風第二號—寶島》以臺灣民謠《思想起》和《牛犁歌》為素材，寄託對寶島臺灣的情感。



佇立國境之南，懷抱燦爛的陽光汲取豐厚的土地溫情，NCO的音樂旅程，用聽覺帶您暢遊南臺灣的人文山水，一覽花漾般的美麗南瀛。



9月12日《花漾南瀛》音樂會購票及相關優惠請上兩廳院售票系統https://goo.gl/7WDK23，或洽臺灣國樂團02-88669600轉分機1460。(廣告)



訊息來源：文化部



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