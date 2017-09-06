大店長高階領導課程 屏東首開軟實力升級



(中央社訊息服務20170906 14:37:57)已連續開辦三屆的屏東「大店長開講」創業實務課程，首次開設進階班，5日開訓典禮邀請屏東縣長潘孟安為24家錄取業者加油打氣，連續擔任授課教師的王品集團董事張勝鄉將利用8週的紮實學程，充實經營者領導能力，讓在地企業營運升級，為屏東企業界打造鑽石般的團隊。 縣長潘孟安表示，縣府重視青年各方面實力的培養與發展，規劃多元的系列培訓，不只是餐飲類，從軟體撰寫、硬體互聯到組織進階領導等多面訓練，無非希望充實青年「知」的資源。大店長課程開辦以來，學員反應熱烈，這次更特別開設進階班，除了精進各店家的營運管理，未來期望這群種子部隊把所學帶進各個領域，為屏東的中小企業注入一股新力量。



潘縣長進一步感謝張老師繼續回饋在地，給予屏東年輕人機會，縣府也願為屏東青年傾力打造築夢的平台，期待每位學員發揮更多影響力，一同帶動屏東縣產業升級，將起步立足屏東，進一步向外拓展。



張勝鄉指出，繼基礎班「連鎖七策」及系統化的專業策略後，進階班課程內容包含EQ管理與人際關係技巧、衝突管理與溝通技巧、領導風格與激勵技巧、授權管理與壓力管理、心理諮商輔導管理、招募計畫與面試技巧、學習型組織建構等實用管理課程，希望在短短8週把畢生經驗毫無保留傳授給所有團隊。



青年學院指出，屏東縣政府成立了青年學院，除了作為交流平台，提供課程講座、實作經驗分享甚至創業空間，更扮演屏東青年創業潤滑劑，陪伴在地青年創業。除開設基礎講堂外，另也針對已創業青年量身規劃，提供創業實務課程，其中「大店長開講」，是青年學院進階課程一環，已連續三年開辦，因課程的紮實與實用，涉及各個領域，可說炙手可熱，年年額滿。



大店長進階訓練班連續8週，每週一上課，最後將於10月23日舉行成果發表會。相關屏東縣政府青年學院課程安排，請洽屏東縣青年學院FB粉絲專頁，或電08-7663155洽詢。



訊息來源：屏東縣政府



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