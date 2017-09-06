庄頭親子劇 大人囝仔相揪來看大恐龍 蘋果劇團 龍騎士 庄頭藝穗節亮相



(中央社訊息服務20170906 14:36:50)「阿公，阿媽~恁緊來喔~阮來去庄頭看戲啦!」由高雄市文化局所舉辦2017庄頭藝穗節來囉！庄頭親子戲今年再度邀請蘋果劇團來共襄盛舉，在楠梓區、梓官區及橋頭區盛大演出口碑大戲《龍騎士》，一齣充滿愛與勇氣的歌舞劇，邀您一同展開冒險的旅程。



高雄市文化局每年都會舉辦「庄頭藝穗節」，致力將藝文活動帶進高雄每個角落，讓藝術不會存有城鄉差距，今年更邁入第七個年頭，分別在9/16(六) 19:30 楠梓區－翠屏里活動中心、9/23(六) 19:30 梓官區－蚵寮國小及10/14(六) 19:30 橋頭區－台糖空地，採免費入場形式相繼上演。



蘋果劇團《龍騎士》利用美術動畫及科技投影將3.5米中魔龍真實呈現在觀眾眼前，以英雄式冒險情節激發孩子的好奇心，使他們更融入劇情中，藉由故事的發展，讓孩子從中了解到，生氣是不能解決問題的，唯有學會控制自己的情緒，才能找到解決的方法，本劇為全國售票口碑總冠軍!



蘋果劇團每年用戲劇在親子間搭起一座橋梁，讓小朋友藉由輕鬆的戲劇，了解故事情節中的大道理，大朋友也可以更了解孩子的內心世界。周末的晚上不妨大朋友拉著小朋友，一同來庄仔頭看戲吧！高雄市文化局2017庄頭藝穗節，邀請大人牽囝仔，相揪來看戲!8-11月，近40場演出，高雄25區趴趴走，活動總表請上高雄市文化局網站查詢https://goo.gl/PYWexo



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