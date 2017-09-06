屏東新住民遇見中國「新住民」宮廷畫師郎世寧



(中央社訊息服務20170906 14:31:06)國立故宮博物院今年與新竹市及屏東縣合作辦理下鄉活動，目前正在屏東文化處一樓畫廊展出「郎世寧．到此藝遊」教育展，展覽至9月17日止，以五感體驗活動吸引了許多親子家庭前來參觀。



清朝宮廷畫師郎世寧從義大利遠來，歷任康熙、雍正、乾隆三朝，在中國居住了51年，可說是東西文化交流的「新住民」，本次故宮與屏東縣政府、屏東縣好好婦女權益發展協會特別合作規劃一個展區，介紹屏東新住民藝術工作者如俄羅斯的尤湯雅、泰國的徐麗麗、內蒙古的林峰等人的作品，呈現他們結合母國與在地文化元素創作的相似生命經驗，也呼應郎世寧獨特的「新住民」人生。



目前居住在萬丹崙頂社區的臺灣女婿林峰表示，郎世寧的重要畫作之一是「百駿圖」，畫裡可以看見百匹馬，那些全是皇帝的馬，此百馬景色堪稱世界藝術一絕，為此，他特地把社區廢棄的畸零木與漂流木變成美麗有質感的藝術品，創作了與馬相關的木作品，在展覽現場展出木雕、鐵烙燒畫，來向這位偉大的藝術家致敬。



遠從俄羅斯嫁到屏東的湯雅，在臺灣從事兒童繪畫與外語教學，本身則是俄羅斯金屬線纏繞藝術的創作者，湯雅表示她很喜歡去三地門欣賞琉璃珠創作，因為琉璃珠的透明美搭配鋁線金屬的感覺很棒，湯雅也經常用金屬線創作琉璃珠作品，希望東、西文化融合，激起新的藝術創作火花。



訊息來源：屏東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219816.aspx