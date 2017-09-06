回顧亞洲設計25年 崑大空設系赴新加坡創意激盪



(中央社訊息服務20170906 14:24:22)崑山科技大學空間設計系參與南洋理工學院（Nanyang Polytechnic）在舉辦的國際設計工作營，該營隊邀請來自臺、新、日、港等四個國家的60名設計相關科系師生，以「回顧亞洲設計25年」為主題，激盪未來25年具前瞻性的設計創意觀點。 今年邁入第四年的國際設計工作營，由新加坡南洋理工學院設計系主辦，邀請崑山科大空設系、日本未來大學、日本芝浦工業大學及香港高等教育技術學院等7位指導教師，帶領13組學生進行跨學科、跨領域的學習創作。10天期間進行混合編組與聯合交叉教學，不同文化的背景激盪出各種精彩的設計靈感，並安排探訪新加坡國家設計中心、藝術科學博物館、濱海灣花園等知名建築、景觀設計，進行充滿活力的設計思辨。



該次設計工作營以「回顧亞洲設計25年」為題，從亞洲文化、科技及當今世界所面臨的挑戰、困難進行發想，提出足以改變未來25年人類生活的設計概念。過程中結合空間設計、工業產品、資訊科學、媒體傳達四領域的資源與師資，全程採以英語交流，並於國家設計中心藝廄舉辦結業成果發表會，作品議題包含氣候變遷、人口老化、糧食危機、交通運輸、虛擬互動等。其中，崑山科大空設系張家豪之組別作品「RE:CO」結合網路社群平臺、影像資訊，設計出可即時分享食物、香水、花朵、海風…等等大自然的氣味棒，以嗅覺紀錄生活或分享時事，實用創意獲得TOP 3「最優設計獎」。



空設系隨隊老師張從怡表示，學生們都很珍惜這次的合作機會，能在這麼短的時間內從無到有，且又具有創新概念，並以英文展示、說明，相當不容易，學生們的設計進行改善後，成為商品的潛能相當高。二位日本大學Kang Namgyu及Yang Wonseok教授鼓勵崑山學生打破傳統思維，體察新的生活型態、需求和文化，才能開創未來的新局面。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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