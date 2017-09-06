全台首座「生態綠能」環境教育場所今揭牌 台電萬大電廠歡迎大小朋友來體驗



(中央社訊息服務20170906 13:42:12)台電萬大電廠繼102年成功復育台灣珍貴的特有種植物「臺灣大豆」，並於104年將電廠大門的舊郵局房舍改建成為「環境教育站」後，歷經700多天與專家學者、地方師生及社區居民的攜手努力，培育環境教育種子教師，設計6套環教課程，打造出全台首座「生態綠能電力」環境教育設施場所，並於今(106)年年中獲得環保署環境教育認證，今(6)日台電董事長朱文成主持正式揭牌儀式，藉由萬大電廠的綠色行動，展現台電追求電力與自然共生的理念，以及邁向綠色企業的決心。



台電表示，位於南投縣仁愛鄉的萬大發電廠，在民國93年時，在電廠蔥鬱山林間發現「臺灣大豆」的蹤跡，台大植物科學研究所黃增泉教授更將這項復育行動比擬為植物界的七家灣櫻花鉤吻鮭。為培育這項珍貴的台灣特有種植物，台電邀集國內生物多樣性專家及生態保育學者，凝聚各界環境教育者的力量，共同著手台灣大豆復育工作，推動萬大電廠成為生態綠能環境教育的基地。



自「臺灣大豆」復育出發，萬大電廠廠長及同仁一棒接一棒再接再厲，投入兩年多的心力，邀請國內環境教育專家學者、電廠周邊學校師生及地方里民，培育22位電廠工程師化身為環境教育種子教師，擬出6套環境教育課程，包括「萬大iPower認識水電」、「萬大水電面面觀」、「萬大誰的家」、「天人合一的洞內宿舍」、「萬大小偵探」及「萬大生態樂園」等，讓平常不善溝通的電廠工程師現身說法，在課堂上分享電力與生活、電力與自然的共生關係。台電強調，歡迎對萬大環教課程有興趣的學校可洽萬大電廠事務課(049-2974166轉326)。



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訊息來源：台灣電力股份有限公司



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