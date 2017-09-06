長庚大學與安立璽榮生醫公司簽約技轉 聯手開發免疫治療新藥



(中央社訊息服務20170906 13:38:59)長庚大學於今天宣佈，由臨床醫學研究所顧正崙副教授帶領的研發團隊，執行科技部研究計畫開發「抗伽瑪干擾素人類抗體」技術成果，授權予安立璽榮生醫（股）公司，並正式簽訂技轉合約。簽約儀式在長庚大學管理大樓舉行，由許光宏技合長、研發團隊代表人顧正崙副教授及安立璽榮生醫陳泓愷董事長暨總經理代表簽署。



本次技轉技術是延續顧正崙副教授團隊2016年在國際頂尖期刊「自然醫學」(Nature Medicine)發表「抗伽瑪干擾素自體抗體」相關研究。本次技轉產品，是利用尖端新技術單一B細胞選殖技術(Single B Cell Cloning)，直接由人體取得的全人源的抗伽瑪干擾素人類抗體，具有親合力強而對人體的抗原性低之特性，可以更快速的開發成為高藥效且安全的抗體藥物，極具商業產品開發的優勢。避免了傳統方式由其他動物體生產所得的抗體，因物種差異會對人體造成副作用的缺點。而且是國內第一次應用此最先進抗體開發技術，由免疫疾病人體B細胞篩選製造出的單株抗體藥物。



顧正崙副教授團隊的「抗伽瑪干擾素人類抗體」研究，透過「科技部運用法人鏈結產學合作計畫」支持，導入財團法人生物技術開發中心(南港生技育成中心)產業技術開發及商務輔導能量加值，已完成抗體表現和純化、抗體特性分析及商務媒合，成功鏈結長庚大學與安立璽榮生醫公司的技轉合作。



顧正崙副教授致詞時表示，他是以「嫁女兒」的心情簽約，對於研究技術成果能夠進入產業，未來可望幫助病人，實踐科學研究的初衷，增進人類生活福祉及帶動產業的技術提升，這對從事研究團隊成員來說，是莫大的鼓舞與感動，他也希望能夠以此鼓勵更多年輕人投入科學研究。



安立璽榮生醫陳泓愷董事長表示，治療性單株抗體藥物是新興醫藥產業最重要的一類藥物，有「神奇子彈」之美譽，2016年全球銷售前十名的藥物，其中單株抗體即囊括五名。治療自體免疫相關疾病藥物是全球第四大治療類別用藥，2015年市場將近420億美元，2009年至2015年平均成長率為15.1%，隨著篩檢技術日益精確的情形下，自體免疫疾病確診率將持續上升。許多自體免疫疾病與伽瑪干擾素的過度分泌有關，「抗伽瑪干擾素人類抗體」能中和病患體內伽瑪干擾素，進而抑制病人的免疫系統，治療相關免疫系統疾病。



伽瑪干擾素是重要的免疫調節因子。研究指出，伽瑪干擾素濃度不正常的升高與紅斑性狼瘡、牛皮癬、川崎氏症和類風溼性關節炎等自體免疫疾病相關，所以這次技轉的「抗伽瑪干擾素人類抗體」具高度的藥物開發潛能。安立璽榮生醫也表示，非常高興能與長庚大學頂尖研究學者合作，配合生技中心的協助成功的完成這項技術轉移。



此次科技部法人鏈結促成產學合作齊手破解自體免疫疾病，安立璽榮生醫公司將接手推動後續藥物開發工作，預計於2019年申請人體臨床試驗，若開發成功，則能帶給廣大的自體免疫疾病病患新選擇。



訊息來源：長庚大學



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