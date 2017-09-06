中國醫藥大學學士後中醫學系醫療服務隊赴南投縣國姓鄉暑期醫療服務



(中央社訊息服務20170906 13:37:57)中國醫藥大學學士後中醫學系醫療服務隊持續深耕醫療資源缺乏偏鄉，暑假結束前分別前往南投縣國姓鄉北港村集會所及南港社區活動中心進行三天的定點醫療義診，吸引很多鄉民共襄盛舉，同時舉辦小小中醫營活動，指導小學生認識中醫相關的實用醫療常識，增廣見聞獲益良多。 南投縣國姓鄉國姓鄉為醫療資源較缺乏的地方，居民主要務農為主，很多民眾出現肢體疼痛的症狀，例如末梢循環障礙、關節疼痛、關節活動障礙、和肌肉筋膜勞損等，由於對外交通較不方便，中國醫藥大學中醫義診團隊希望能夠透過此次義診活動來增進當地居民的健康，並且提供民眾健康諮詢服務。



南投地區的義診邀請八位專業的中醫師參與，透過針灸、推拿、藥物、衛教宣傳等方式，提供專業的中醫醫療服務；中國醫藥大學學士後中醫系醫療服務部長平山智美、郭婷瑜及呂鎮宇帶領系上同學為民眾進行中醫醫療相關之衛教宣導，並透過團康活動方式來教導南投縣國姓鄉南港國小的小朋友們認識中醫學陰陽五行學說、穴位、艾灸、拔罐、刮痧、藥草及洛神花茶包、防蚊包等中醫相關的實用醫療知識，也讓同學透過義診服務來增加臨床學習的機會。



此次義診活動透過南投中醫師公會理事長廖振賢醫師、游文仁醫師，及中國醫藥大學學士後中醫學系系友會理事長鄭耀明醫師支持協助，邀請到德濟中醫診所許育展醫師、長昇中醫診所巫韋德醫師、家家中醫診所黃香慈醫師、平安中醫診所游文仁醫師、鈺荃中醫診所田騏嘉醫師、聖德慈善中醫診所呂志宏醫師、東港馬光中醫診所黃伯平醫師、普濟堂中醫診所林昆宏醫師為社區居民提供義診服務。



中國醫藥大學學士後中醫學系醫療服務隊近年採定點定期方式並結合鄰近地區之醫師來進行義診，105學年度下學期已完成於雲林縣二崙鄉港後村進行二次的定點醫療義診，今年暑假於8月26日起選定南投縣國姓鄉的北港村及南港村作為三天之服務地點，主要的考量除了提供偏鄉地區民眾長期的醫療服務外，也希望能讓義診活動後有需要接受進一步治療與照護的居民，能夠在鄰近地區的醫療院所繼續受到醫療的服務。



訊息來源： 中國醫藥大學



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