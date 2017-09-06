南大為新生盛大辦理社團博覽會和社團之夜活動



(中央社訊息服務20170906 11:53:02)社團是大學生活中重要的一環，國立臺南大學為讓大一新鮮人能快速熟悉學校多元的社團，特於9月5日在府城校區盛大辦理社團博覽會及社團之夜∼「飛揚」，吸引近千名新生熱烈參與，讓新生在南大度過第一個美好的社團饗宴。



率先登場的是下午4點舉行的社團博覽會，展示各個社團的特色與成果，提供學弟妹找到發揮才能和興趣的園地。南大學生社團多元豐富，共有學術性與學藝性、體能性與康樂性、服務性、自治性與綜合性等4大類54個社團，每個社團學長姐都使出渾身解數招攬新血，現場十分熱絡。接著是晚上7點在中山體育館舉辦的社團之夜，活動設計以溫馨感人、有家的感覺為主軸，安排11個社團帶來精彩的表演，內容有舞蹈、音樂及帶動唱團康活動等，現場嗨翻天，尖叫連連，掌聲不斷。



南大學生會會長教育學系二年級黃筱晴同學表示，為讓大一學弟妹看到學校的熱情，在新生進住宿舍時，學生會成員即設置服務臺，幫忙搬宿具、訂購生活用品、社團宣導等，減少新生對新環境的陌生感。這次的社團表演，各個社團足足練了整個暑假，期待各項表演能讓學弟妹們看到南大的活力，也祝福所有新鮮人都能在社團中找到屬於自己的大家庭。



南大黃宗顯校長表示，社團不僅是學生服務學習的最佳場域，也是同學凝聚共識的地方，更是拓展人際關係的重要管道，有助於培養美善的人格與勤奮的精神。黃校長鼓勵新鮮人跨出舒適圈，踴躍參與社團活動，藉此儲存豐富的人脈存摺，也為大學生涯增添更多美麗回憶。



訊息來源：國立台南大學



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