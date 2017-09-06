南大師愛生 心傳點燈情



(中央社訊息服務20170906 11:51:42)國立臺南大學於9月5日至6日辦理為期兩天的新生始業輔導系列活動，讓大一新鮮人盡快適應大學生活。其中9月5日晚間的薪傳活動是南大最具特色的傳統之一，今年南大以心形的LED燈象徵薪火，由該校黃宗顯校長依序傳遞給導師，導師傳給學生，傳遞南大人的精神，帶給新生難忘的回憶。



薪傳儀式由新生眼矇紅布條，在學長姐的扶持中前進會場，接著由導師為每位新生拆除紅布條象徵啟蒙，校長再將代表知識薪火的LED燈傳遞給各學院院長，院長傳給系所主任，再傳給導師，再到每位新生手中，每位新生舉起手中LED燈，形成一片燈海，有如天上繁星，照亮每位新生求知學習的心。參加的新生表示，薪傳儀式暨新鮮又特別，瞭解薪傳意義後，更覺得十分有意義，對未來的大學生活也更加期待。



南大不僅進行新生薪傳儀式，也進行老師的「託付儀式」，由校長致贈各級師長們鮮花，代表將新生正式託付給導師，期勉每一位師長都能以照顧自己孩子的心來愛護教導學子。



南大黃宗顯校長表示，南大薪傳活動已逾一甲子，場景走過禮堂、操場、啟明苑、紅樓、薪傳廣場、誠正大樓、中山館等，手握的火把雖更替為LED燈，也增加許多豐富的系列活動，但是傳承不變的是南大對新生的期許與責任，期盼所有新生在南大盡情學習，精彩成長。



訊息來源：國立台南大學



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