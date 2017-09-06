「106年小璞玉在地美寫生比賽」18日起受理報名



(中央社訊息服務20170906 11:44:37)文化部附屬機關國立新竹生活美學館主辦「106年小璞玉在地美寫比賽」，將於10月14日(六)上午9時至12時於北部九縣市同步舉行，報名時間為9月18日至10月4日，報名方式除了網路線上報名以外，同時受理E-mail及郵寄報名，活動簡章及詳情請參閱國立新竹生活美學館網站或「106年小璞玉在地美寫生比賽」主題網站。



為了從生活扎根，推廣藝術與美感教育，希望大、小朋友能透過寫生活動，發現周遭生活環境與日常之美，國立新竹生活美學館擇定了9個寫生比賽景點都是大家耳熟能詳且容易親近的地點，包括中正紀念堂、中和4號公園、基隆中正公園、馬祖四維聚落、苗栗山腳國小、芎林廣福宮、新竹二二八紀念公園、羅東運動公園及八德埤塘自然公園等，活動當天將邀請9縣市在地的藝術創作者同時進行寫生示範，歡迎大、小朋友在秋高氣爽的10月天，一起來悠遊賞景寫生。



本次活動為免費報名，參賽資格為全國國中及國小的學生，比賽分為國小低、中、高年級組及國中組共四組舉行，可於九縣市任擇一個地點報名參加，參賽者於交件時都能獲贈阿美學姐文具百寶袋乙份，各組前三名發給獎學金，佳作以上得獎作品將於11月18日至19日於新竹市文化局演藝廳藝坊A區展出，所有得獎作品11月19日於新竹市文化局演藝廳國際會議室舉行頒獎典禮，歡迎全國國中、小學生踴躍報名參加！



「106年小璞玉在地美寫生比賽」活動網址: http://www.drawing.url.tw/；活動洽詢：03-5263176#203 張小姐。(廣告)



訊息來源：文化部



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