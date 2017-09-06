雲科大高階領袖班海外移地教學收穫良多



(中央社訊息服務20170906 11:43:36)國立雲林科技大學EMBA高階領袖班在管理學院陳振燧院長的帶領下，師生一行30人於106年8月下旬前往柬埔寨進行海外研習8天。期間拜訪多家當地台商企業，包括當地相當活絡的房地產、成衣、製鞋、銀行證券與食品廠。也拜會了台商協會包括張清水會長、名譽會長林志龍，副會長蔡宜晉、秘書長陳克捷等幹部。由於柬埔寨歷經相當特殊的政治發展過程，人口在1978年赤棉時代從700多萬被屠殺300多萬知識份子，如今又成長為1600萬左右，是全球人口平均年齡最低的，只有27歲，而經濟成長率每年都超過7％，吸引了相當多的台商、陸商、日商與韓商前往，許多台商都表示這是一個相當有機會的國家，但是相對仍有許多的風險，尤其台灣並沒有設置代表處，是我們南向國家當中，較為特別的一個國家。



雲科大管院EMBA高階領袖班出國參訪學習相當紮實，同學們出國前除了對柬國政治經濟的相關資訊必須事先閱讀之外，院長特別要求同學一定要事先蒐集參訪企業的相關經營資訊，並且要事先準備好提問問題，同時請受參訪企業針對要探討的問題做簡報，台商也都相當無私的分享，透過搶答發問，使得整個參訪過程相當精采與充實，柬埔寨的欣欣向榮，到處都是正在興建的大樓，由於柬埔寨是東協之一，許多台商都是為了外銷歐洲、美國的優惠而前往，但是工會的普遍與無理要求讓台商吃盡苦頭，而人力素質較低也是管理上的一個挑戰，全球第一大牛仔褲代工廠如興製衣甘副總表示，透過現代化設備與管理方式是在柬埔寨不得不做的。



除了參訪企業之外，也花了一天半的時間到世界文化遺產吳哥窟去做文化參訪，對吳哥王朝的興衰，以及當地建築、藝術的巧奪天工，特殊的歷史文化與宗教發展留下深刻印象。高階領袖班班長林萬宗表示，「院長不僅參訪前要我們準備問題提問，參訪完回到遊覽車上還要繼續討論與研究，回家還要寫參訪報告與心得，但是就是要我們確實學習，這種學習雖然辛苦，不過是一趟豐富的學習之旅」，立法委員蘇治芬提到「政府的南向政策還可以更紮實的提供台商的協助」，雲林科技工業區廠協會理事長蘇振毅說：「這個柬埔寨跟10年前看過的完全不一樣，進步太快了，人口紅利是最大誘因」。非常感謝台商們對整個參訪的協助與支持。



雲林科技大學管理學院於2014年通過AACSB國際商管教育認證，晉升全球前5%商學院，顯示教學品質獲得國際肯定。而高階領袖班整合全院五個系的教學資源，提供豐富多元且符合企業主所需的課程設計，定期海外研習課程更拓展其國際視野。雲科大管理學院高階領袖班學生產業多元、是提升領導格局、擴展人脈網絡的最佳平台，也是企業主最佳的進修管道，誠摯歡迎各行各業菁英踴躍加入雲科大高階領袖班EMBA的行列，快樂的學習。



訊息來源：國立雲林科技大學



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