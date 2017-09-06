中秋節快到了，為落實「食安五環」加強查驗政策，食藥署啟動「中秋食品稽查專案」，除對月餅及餡料業者進行衛生查核，抽驗各類市售中秋應景產品外，也首次針對網購及通路預購月餅糕餅源頭專案稽查，以維護食品安全。

今年(2017年)中秋節在國曆10月4日，為落實「食安五環」，衛福部食藥署6日宣布啟動全國「中秋食品稽查專案」，針對應景的月餅、烤肉食材、水果等稽查抽驗，以維護食品安全。

在月餅及餡料源頭製造業者稽查部分，衛生單位將對全國22縣市、包含星級旅館在內的128家業者專案稽查，查核重點包含食品業者的登錄，食品添加物的管理，產品外包裝的標示，食品衛生規範準則及廢棄物的處理等。由於烤肉已是中秋應景活動，食藥署也針對各類應景蔬果、肉品及水產品進行抽驗。食藥署北區管理中心科長傅映先：『(原音)在歷年的抽驗的確是有一些少部分的品項是不合格的情況，像是有一些水產品可能會有動物用藥的殘留，還有就是餡料可能會有防腐劑，但是以去年為例，我們總抽驗的件數高達1,500多件，裡面其實只有8件是不符合的情況，其實合格的比率是非常高的。』

愈來愈多民眾透過網購及通路預購等方式夠買月餅，食藥署今年也首度將網購月餅的製造業者納入稽查專案，將到製造場所衛生稽查；也呼民眾網購時應注意保存期限、運送方式、退換貨等事項，確保自身權益。食藥署北區管理中心副主任魏任廷：『(原音)要購買的時候，除了看商品的相片之外，一定要注意它商品內容物的介紹，要下單的時候也要特別留意，是否含括到運費，收到網購商品時也注意一下，如果是要冷藏的，有沒有用冷藏的方式配送，產品外觀是不是有變質腐敗等等。』

食藥署將在中秋節前公布各項稽查結果，並建議民眾，購買中秋食品時應留意產品標示，選擇有食品標章的產品，並勿攝取過多熱量，才能歡度佳節也保健康。