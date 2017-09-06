明道餐旅系獲中餐烹飪世界錦標賽銀獎



(中央社訊息服務20170906 11:14:25)明道大學餐旅管理學系教授潘岱儒及黃汶達帶領餐旅系學生和業界代表組成台灣廚藝美食協會隊，8月30日到31日前往北京參加2017中餐烹飪世界錦標賽團體賽，以台灣道地口味及食材，獲得銀獎。 中餐烹飪世界錦標賽，是世界廚師聯合會認證的唯一國際頂級中餐賽事。領團的餐旅系老師潘岱儒昨日回國表示，為了參加這場比賽培訓歷經半年的時間，從每次的練習去摸擬賽事並修正使用的食材，除了注意佳餚的色香味俱全，這場比賽更考驗團隊的默契，參賽團隊必須在僅有的5小時內，製作6道菜餚各30人份，並在規定的時間內現場完成供餐。 由明道大學領軍的台灣廚藝美食協會隊，共7位成員，規劃6道菜，依序為匠心台灣開胃菜、竹笙瑤柱九尾雞、生猛游水雙味魚、芋頭酥鴨朴菜肉、竹香米糕拼碗粿、寶島水果四季點。賽後國際級的裁判評分指出，台灣隊在味道上表現優異，擺盤設計相當用心，生鮮的溫度控制、衛生步驟細節上都處理周到，團隊整體表現十分傑出。 參與這次團體賽的明道大學餐旅系碩士班二年級學生林璟汶表示，擔任助理廚師的角色，參賽過程學習良多，需顧及食材保存、前製作業，同時也從中學習如何與每一位廚師和每一道菜配合。同樣身為團隊成員之一的餐旅系校友劉介煇提到，這次國際級的賽事，自己負責前菜的部分，尤其在衛生處理上被評審讚許有佳，建議在學學生能夠多加強注意食品安全管制，讓享用的人安心也開心，建立雙贏的局面。



訊息來源：明道學校財團法人明道大學



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