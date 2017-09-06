玻璃金屬工藝競賽 正修時尚晶鑠大贏家



(中央社訊息服務20170906 11:13:15)「2017晶鑠獎──玻璃與金屬工藝競賽」經過一番創意展現，正修科大時尚生活創意設計系一舉拿下藝術創作組第一名、第三名及商品設計組第二名，並獲「最佳團體獎」，成為比賽大贏家。 「2017晶鑠獎──玻璃與金屬工藝競賽」，晶鑠獎已步入第四年，參賽作品逐年遞增，由國內知名金屬工藝師吳竟銍、玻璃藝術家邱秋德及劉邦顯金屬工藝設計師擔任評審，榮獲第一名的分別為長榮大學台灣文化創意產業學士學位學程的吳湘詒及正修科技大學時尚生活創意設計系同學李益丞；第二名為正修科技大學時尚生活創意設計系同學段伊紋、顏佳瑩、鄭雅文與劉威佑，長榮大學台灣文化創意產業學士學位學程李曼華；第三名為長榮大學台灣文化創意產業學士學位學程李曼華與正修科技大學時尚生活創意設計系同學潘育辰。 吳湘詒以「織夢」拿下商品設計組第一名，人因徹夜難眠的日子為主軸，誕生捕夢網，只希望一夜好眠，那麼無法捕捉的好夢呢？在這美麗星空，看那些流星點點劃過天際，不如就來為自己織出不需夢貘幫忙收拾的好夢。 藝術創作組第一名為李益丞同學的「靜海藍洞」，以藍洞地形與海藻共同聯結，呈現寧靜氛圍，材質選用紅銅及琺瑯，使用大量金屬壓模及鏤空技法，讓作品富有活力及線條感，琺瑯部分則使用噴釉疊色讓琺瑯帶有一絲金屬光澤，透過飾品創作來關心海洋，一同探索海洋之美。 榮獲商品設計組第二名同學為段伊紋、顏佳瑩、鄭雅文與劉威佑的「一伴心香」，發想來自「但聞一縷幽香，伴隨名山勝境異卉之精」，香座系列產品以銅片及水泥的複合媒材製作。 藝術創作第二名為李曼華同學的「水何澹澹，山島竦峙」，透過作品闡述人類日新月異科技發展下，無論何處都能同樣珍視環境保護的重要。 正修科大時尚生活創意設計系本次有15位學生獲獎，一舉拿下藝術創作組第一名、第三名及商品設計組第二名、2名優選、2名佳作及8名入選亮眼成績，為本次獲獎學校中的大贏家，一舉榮獲「最佳團體獎」。 評審多表示，正修時尚系在文化創意及工藝專業課程執行循序漸進，實務技能及訓練踏實。



訊息來源：正修科技大學



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