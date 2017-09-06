元培醫事科大與印尼金剛山亞太總會簽訂合作協議中央社 (2017-09-06 11:13)
元培醫事科大與印尼金剛山亞太總會簽訂合作協議
(中央社訊息服務20170906 11:11:46)繼兩週前印尼金剛山亞太總會參訪元培醫事科技大學後，今天上午學校與印尼金剛山亞太總會簽訂合作協議，林志城校長與妙思法師進行簽訂，林校長說學校是一個大健康產業的實務型大學，同時學校在籌備醫院中，妙思法師提出師父宗仰法師對印尼民眾的了解，他們雖窮但求知慾望甚強，值得培育這些學生，讓他們回到印尼能夠有所改善。
林校長談及元培的願景，以「醫事科技」、「健康管理」、「福祉產業」三主軸發展為具生醫健康特色的實務教學大學；同時也孕育學校具備醫護專業特色文化的人才培育基地，推動產學經營績效卓越，更與社區、社會及產業脈動緊密結合之大學。同時期望能與玄奘大學、中華大學成為香山大學城，也成為香山健康養生示範帶。
妙思法師表示，剛剛聽到林校長的願景，可以看出對未來印尼學生而言都是看好，師父宗仰法師在印尼了解民眾的求知慾，雖然他們都很窮但師父認為是菩薩事業也不能造成學校的不便，因此他們協助印尼學生至學校就學，可以讓他們先工作而後進行建教合作等方式就學，不過必仍對學校造成困擾，深信學校也能以菩薩精神協助，讓他們都能有學習的機會。
林校長與妙思法師共同簽訂合作協議，雙方完成後即就雙方進行合作事宜。
訊息來源：元培醫事科技大學
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