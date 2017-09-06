海大今舉辦新生入學典禮 張清風校長勉勵新生要謙虛、務實、自信、快樂



(中央社訊息服務20170906 10:52:43)國立臺灣海洋大學今天上午舉辦「106學年海Young新生入學典禮」，共有1400多名大學部新生參加，張清風校長勉勵新生「做一個謙虛、務實、自信且能快快樂樂學習的海大人」。 海洋大學表示，今年海大碩、博士班及學士班共錄取超過2700名學生，分別針對不同學制舉辦「大一新生入學典禮」及「研究所新生入學典禮」。另外，今年馬祖校區首度招生，特別針對海洋生物科技系、海洋經營管理系、海洋工程科技系三個系第一屆的新生舉辦「馬祖校區新生入學典禮」，邀請教育部綜合規劃司黃雯玲司長及連江縣劉增應縣長、陳雪生立法委員、張永江議長出席見證這歷史的一刻。 張清校長希望所有新生都能把握這四年的求學時光，以誠懇、務實、肯做的態度，充實自己的專業能力，提升自己的競爭力，建立積極的為人處事態度，加強溝通表達的能力，培育海洋人的素養，具有冒險開創的精神，勇敢面對挫折，看見他人需求，關懷他人，探索自己的潛力與興趣，盡一己之力為社會做出貢獻，發掘你們的夢想，勇敢逐夢，築夢踏實。 張校長期許學生能夠全方位的發展，培養具有多元學習能力與海洋素養，強化品德教育、跨領域學習、實作實習、培養創新創業與就業能力與拓展國際視野，希望大家都能夠適性發展，為未來人生找到最適合的方向。同時希望所有同學都能養成運動的習慣並參加社團活動培養團隊合作及合群的情操。 在各學制入學典禮後，接著進行「新生安全日」，及各行政單位介紹，協助新生迅速認識校園並瞭解學校各行政單位的業務及各項服務，清楚知道學校的教育目標、基本素養、核心能力及自我定位，同時宣導校園安全、實驗室安全、反詐騙及交通安全教育，並進行CPR、AED操作講解與練習，並進行消防及複合式防災演練。晚上則舉行社團迎新博覽會，安排精彩的表演節目，讓所有的新生都能夠多認識社團，選擇參加自己喜歡的社團。



訊息來源：國立台灣海洋大學



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