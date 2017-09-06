（中央社台北6日電）中美搜尋引擎龍頭谷歌、百度近年來積極押寶人工智慧（AI）產業，谷歌雖然在中國遭到屏蔽，卻計劃在北京、上海招募AI人才，此舉將與百度在中國大陸展開一場AI人才爭奪戰。



英國金融時報中文網5日報導，儘管谷歌（Google）幾乎完全被屏蔽在中國之外，但卻正計劃在北京登廣告招募人工智慧專家。谷歌今年5月在烏鎮召開的AI高峰會議上暗示，研擬成立首個設在中國的AI研究團隊。



谷歌近年來已分別在瑞士蘇黎世、加拿大蒙特婁、多倫多等地，建立人工智慧研究部門，由於在美國招募AI人才難度逐漸增加，谷歌開始轉往中國等國，尋覓人才。



綜合陸媒報導，谷歌計劃在北京和上海招募近60個職位，包括技術總監、軟體工程師、產品經理等，而且專注招募頂尖人才，以提升AI的品質。



此舉將使得谷歌與大陸搜尋龍頭集團百度（Baidu）在大陸開展一場AI人才爭奪戰。百度一直致力在北京和美國矽谷招募AI研究人員。



百度、中國大陸電子商務龍頭阿里巴巴（Alibaba）與騰訊（Tencent）被稱為中國科技企業的「三巨頭」，也被網友簡稱為BAT。



不過，百度顯然是BAT裡最晚打造行動app互聯「生態系統」的公司。在行動革命方面落後一步的百度正押寶AI，這包括研發出無人汽車操作系統Apollo等，希望未來能成為東方的人工智慧霸主。



此外，百度今年4至7日在研發上的支出增加至4.64 億美元，較去年同期成長28%。百度還與中國政府合作，在北京成立中國首個國家人工智慧研究實驗室。



陸媒以「狹路相逢」形容谷歌和百度在中國大陸即將展開的這場AI人才爭奪戰。1060906