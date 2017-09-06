政務委員唐鳳（左1）與國家通訊傳播委員會主委詹婷怡（右2）5日（當地時間）拜訪位於加州孟羅公園的臉書總部，與負責臉書全球通訊傳播、市場及公共政策的副總裁史瑞吉（Elliot Schrage）（左2）會面。（取自唐鳳臉書）中央社記者侯姿瑩傳真 106年9月6日