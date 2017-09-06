（中央社記者侯姿瑩台北6日電）政務委員唐鳳與國家通訊傳播委員會主委詹婷怡前往美國參訪臉書總部。唐鳳在臉書用英文發布拜會臉書總部的會議摘要，雙方同意持續聯繫對話，為數位經濟營造安全而良好的環境。



根據會議摘要，繼今年年初啟動的FbStart計畫，臉書也證實今年底將首度在台灣辦理聊天機器人工作坊（Messenger bot workshop）。



根據唐鳳今天在臉書上發布的會議摘要，她和詹婷怡5日（當地時間）拜訪位於加州孟羅公園（Menlo Park）的臉書總部，與負責臉書全球通訊傳播、市場及公共政策的副總裁史瑞吉（Elliot Schrage）會面。



唐鳳和詹婷怡與臉書高層廣泛討論雙方共同關切的議題，雙方同意將持續聯繫對話，並在自律、創新和開放的基礎上，為網路及數位經濟營造安全、良好的環境。



雙方就許多議題交換意見，包括資通訊科技過去10 年快速發展，為數位經濟開展全新的時代，台灣政府期盼在數位經濟轉型中扮演領導角色，一方面持續強化加強寬頻基礎設施，一方面進行法規調整，為數位經濟發展建立安全、友善的環境。



另外，雙方也討論到，臉書是全球最大的社交媒體平台，在台灣頗受歡迎，與其他網路平台服務提供者一樣，臉書目前正涉足數位經濟領域，台灣政府認同臉書對台灣公私部門的支持與主動積極的合作，也肯定臉書承諾致力支持台灣社會經濟發展。台灣政府歡迎臉書及其他跨國企業繼續支持台灣新創環境，這對於數位經濟成長是很關鍵的因素。



根據會議摘要，唐鳳和詹婷怡訪問臉書總部主要是表達台灣政府對數位經濟的重視，以及了解臉書如何積極為全球數位經濟發展作出貢獻。台灣政府很樂意與臉書管理高層進行更廣泛與而深入的對話，在各層面尋求更緊密的合作；臉書也承諾繼續與台灣合作，以使用者優先，讓臉書能成為更好、更安全的平台。



另外，詹婷怡也歡迎臉書派遣專家於11月訪問台北，與台灣民間組織共同舉辦亞太地區網路安全高峰會議。1060906