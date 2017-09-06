（中央社記者鍾榮峰台北6日電）資策會MIC指出，車用及工業用半導體比重持續成長，自動駕駛車關鍵元件固態光達攸關成本下降，新創業者積極開發。



觀察全球非3C應用半導體趨勢，資策會產業情報研究所（MIC）表示，3C應用半導體比重持續衰退，已從2010年的81%，降到2016年的74.5%，相較之下，車用及工業用半導體，受惠智慧化與自動化的產品發展趨勢，比重持續成長。



在車用新技術領域，MIC表示，越來越多業者研發固態光達（Solid LiDAR），降低自駕車成本。MIC指出，光達成本是自駕車感測硬體最高，不需要機械旋轉部件的固態光達，是自駕車價格下降的關鍵。



MIC表示，機械式光達價格約在1000美元到10000美元以上起跳，固態光達相較傳統機械式旋轉光達，體積小、重量輕、價格相對低廉，預計可壓低到300美元以下。



觀察業者布局，MIC表示，新創業者例如Quanergy預期在2年內，可推出售價低於100美元的固態光達產品，目前Quanergy已經與谷歌（Google）、蘋果（Apple）、IBM、博世（Bosch）、奧迪（Audi）、福特（Ford ）和Daimler合作。



國外媒體先前報導，位於美國加州的新創企業TetraVue，開發超高畫質（Ultra High Definition）的固態快閃光掃描雷射雷達（Solid State Flash LIDAR）技術，可應用在自動駕駛車領域。



TetraVue主要開發3D快閃光達（3D Flash LIDAR）感測技術應用，結合固態感應器，主要應用在自駕車領域，可在實際駕駛環境中、提供高解析畫質的3D影像顯示，提升自動駕駛的操作體驗，未來有可能取代現有的機械式感應器。1060906